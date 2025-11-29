Вооруженные силы Украины (ВСУ) и европейские налогоплательщики находятся на грани истощения. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

«Украинская армия на грани [истощения]. Европейские налогоплательщики — тоже. Но, несмотря на это, Брюссель продолжает день за днем повторять мантры, вместо того чтобы смотреть правде в глаза», — подчеркнул он.

MWM: ВСУ теряют целые участки фронта из-за быстрого наступления России

По словам Мариани, Еврокомиссия полностью оторвана от реальности — она живет в идеологическом пузыре, отрезанном от действительности. Как утверждает политик, в ситуации с Украиной ЕК зашла в опасную, почти иррациональную тупиковую спираль, грозящую увлечь за собой весь Евросоюз.

Ранее обозреватель Пьер Бриансон предупредил, что предложенные странами Запада планы мирного урегулирования по Украине могут обернуться финансовой «черной дырой» для Европы. Страны Евросоюза рискуют на долгие годы стать обремененными нестабильной Украиной, указал он.