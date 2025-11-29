Женщины-военные рассказали о сексизме в ВСУ

Служащие в Вооруженных силах Украины (ВСУ) женщины пожаловались на сексизм со стороны коллег-мужчин. Об этом они рассказали изданию The Washington Post.

Украинки сообщили, что в ходе базовой подготовки некоторые военнослужащие мужского пола смотрели на них свысока, кричали и заставляли чувствовать себя ничтожествами.

«Многие не смогли поколебать глубоко укоренившиеся общественные нормы», — говорится в статье.

WP: ВСУ формируют целиком женские подразделения из-за проблем с рекрутингом

Подобное отношение сподвигло одну из собеседниц газеты выступить с идеей создания подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), полностью состоящего из женщин.

Ранее вступившие в ряды ВСУ украинки пожаловались на домогательства сослуживцев.