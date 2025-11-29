На Украине начали формировать целиком женские подразделения на фоне проблем с количеством солдат. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

«Летом они начали сражаться как чисто женский отряд... Проблемы Украины с поиском кадров вынудили ее армию меняться. К началу этого года в украинскую армию поступило более 70 000 женщин — на 20% больше, чем в 2022 году. Около 5 500 из них в настоящее время служат в боевых частях», — передает WP.

Согласно сообщению газеты, на Украине появилось первое подразделение операторов БПЛА. Оно полностью состоит из женщин.

В спецподразделениях ВСУ заметили женщин

Согласно информации, опубликованной в газете The New York Times, наблюдается тенденция к увеличению числа добровольцев из числа пожилых граждан США, которые присоединяются к ВСУ. Издание оценивает количество американцев, прибывших на Украину с 2022 года с целью вступить в боевые подразделения, в диапазоне от одной тысячи до нескольких тысяч человек. При этом значительную часть из них составляют пожилые ветераны, которые стремятся возобновить военную службу, однако в своей стране сталкиваются с ограничениями из-за проблем со здоровьем и преклонного возраста.