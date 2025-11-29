Раскрыто число сбежавших юношей из Украины

Из Украины выехали 121 тысяча молодых людей в возрасте 18 — 22 лет. Об этом рассказал нардеп Роман Костенко, его слова приводит Telegram-канал украинского издания «Strana.ua».

© Лента.ру

В конце августа украинский кабинет министров разрешил выезжать за пределы страны всем мужчинам в возрастной планке от 18 до 22 лет включительно. Позднее стало известно, что юноши начали массово сбегать за границу, соответствующие видео начали появляться в соцсетях.

СМИ: из одного украинского города сбежали все мужчины

Как сообщалось ранее, власти Украины хотят в срочном порядке мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. Так, в Днепропетровской области якобы планируется отправить на боевые действия более 22 тысяч человек, в Одесской области — примерно 18 тысяч.

Не так давно командир подразделения разведки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский заявил, что стране требуется создать армию из несовершеннолетних. Данный план был разработан и передан высшему руководству, пояснил он.