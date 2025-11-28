Около 60% военных ВСУ вынуждены покупать снаряжение за свои деньги — такое заявление сделал представитель российских силовых структур в разговоре с РИА Новости.

По словам собеседника издания, снаряжение, продукты и необходимые вещи получает только 44,5% солдат ВСУ. Всем остальным приходится покупать все необходимое за свой счет. Представитель российских силовых структур также добавил, что аудиторы установили, что обеспечение горюче-смазочными материалами в ВСУ финансируется на 73%.

«Выполнение заключенных контрактов по поставкам задерживалось, а ответственности за это так никто и не понес», — сообщил источник.

ВСУ удалили сообщение о «стабилизации фронта» в Запорожской области

Собеседник агентства также рассказал, что среди военнослужащих ВСУ был сделан опрос, в ходе которого только четверть опрошенных заявили, что они довольны полученным от государства снаряжением.

«60% отметили, что вынуждены покупать вещное имущество за свой счет, более половины выразили недовольство качеством питания, 26% сообщили о нехватке горючего в подразделениях», — сообщает издание.

Ранее источник в российских силовых структурах рассказал СМИ о случаях суицида в рядах ВСУ в Сумской области.