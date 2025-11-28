ВСУ удалили сообщение о «стабилизации фронта» в Запорожской области

Силы обороны Юга Украины удалили из своего Telegram-канала пост о стабилизации фронта под Гуляйполем в Запорожской области. Об этом сообщает «Страна.ua».

© Lenta.ru

Сообщение о «сдерживании наступления» и «возвращении контроля над ситуацией» сопровождалось кадрами боевых действий, однако пользователи обратили внимание на зеленые деревья и выяснили, что видео было снято давно.

Отмечается, что ситуация под Гуляйполем остается напряженной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Издание подчеркивает, что, по данным украинских военных пабликов, бои идут уже в окрестностях города, а по словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, уже и в самом городе.

27 ноября украинский аналитический ресурс DeepState сообщил о начавшемся хаосе в обороне Гуляйполя из-за отступления одного из подразделений ВСУ без приказа.