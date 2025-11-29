Минобороны отчиталось о сбитых над двумя российскими регионами украинских беспилотниках

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили шесть беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя российскими регионами. Об этом Минобороны России.

По данным военного ведомства, с 10:00 до 18:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО три украинских беспилотника были уничтожены над Брянской областью и три — над Республикой Крым.

В Министерстве обороны России уточнили, что все БПЛА были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что не стало пожилой россиянки, которая получила ранения во время налета БПЛА ВСУ на Таганрог 25 ноября. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что 76-летняя женщина получила тяжелые ранения и находилась в ростовской клинике, однако спасти ее медикам не удалось.