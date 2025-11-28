Простых направлений на фронте не бывает, но самое сложное сейчас — это красноармейское, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что сейчас в Красноармейске и Димитрове идут жесткие бои. Бойцы ВСУ пытаются прорваться, но у него ничего не получается, указал Дандыкин. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в этом районе, но российским военным тоже непросто, отметил он.

Тяжелым направлением собеседник «Ленты.ру» также назвал купянское.

«В районе Купянска на той стороне 15 батальонов противника в окружении за речкой Оскол, где Купянск-Узловой. Там тоже бои серьезные, и, в общем-то, естественно они пока сопротивляются, но ожидаем, что в ближайшее время все будет закончено», — поделился эксперт. «Эти направления я бы выделил, потому что многое решается, потому что после освобождения Красноармейска, Димитрова перспективы у нас в оперативно-тактическом большие по освобождению агломерации Славянско-Краматорской, и дальше наступление может быть в сторону Днепропетровской области», — Василий Дандыкин военный эксперт.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Красноармейске от бойцов ВСУ зачистили 6 585 зданий.

До этого президент России Владимир Путин в хоте визита в Киргизию объявил, что Вооруженные силы России взяли Красноармейск и Димитров в кольцо.