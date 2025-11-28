СМИ: полуторатонная бомба уничтожила позиции ВСУ

Военные блогеры опубликовали кадры уничтожения позиций ВСУ под Красноармейском. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

В сообщении отмечается, что удар был нанесен по украинским силам в районе города Родинское на красноармейском направлении. Утверждается, что для нанесения удара использовалась полуторатонная объемно-детонирующая авиабомба (ОДАБ-1500).

Накануне, 27 ноября в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Родинское, Приют, Новоалександровка, Сергеевка и Новый Донбасс в ДНР. Также подразделения группировки войск «Центр» поразили цели в Межевой и Новопавловке Днепропетровской области.

В Минобороны заявили, что на этом участке ВСУ потеряли танк, девять боевых бронированных машин и пять автомобилей.