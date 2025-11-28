Россия вооружит союзников: ждать ли батальоны стран ОДКБ на СВО

Результаты визита президента России Владимира Путина в Бишкек показывают, что Москва сделала выводы из событий, которые предшествовали спецоперации. Как сообщает «Царьград», глава государства дал понять, что безопасность — это общая ответственность. РФ готова вооружить союзников, но ждать ли батальоны стран ОДКБ на СВО?

Нужны быстрые ответы

Запад готовится к большой войне и этого не скрывает. На этом фоне ряд ближайших союзников РФ ведет себя странно. Например, Армения отказывается от участия в ОДКБ, но не воздерживается от военных учений с США.

Некоторые лидеры Средней Азии также открывают Западу свою экономику и месторождения редкоземельных металлов, которые играют ключевую роль в современном мире. При президенте США Дональде Трампе активизировались попытки взять под контроль ресурсы постсоветских стран и их политические режимы — они стали решительнее и агрессивнее.

Подобные вызовы требуют геополитических и военных ответов, консолидации сил. Действия в этом направлении заметны и по линии ОДКБ.

Новые приоритеты

Путин в Бишкеке озвучил приоритеты, на которых в 2026 году сосредоточится Россия в отношениях с ближайшими союзниками. В частности, Москва готова делиться с союзниками современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе СВО.

Кроме того, Россия сосредоточит усилия на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствования управления коллективными силами ОДКБ. Также глава РФ анонсировал масштабную программу их перевооружения.

Отмечается, что сами коллективные силы ОДКБ невелики — их численность меньше 4 тысяч человек. Они включают в себя одну дивизию и одну бригаду ВДВ из России, десантно-штурмовую бригаду Казахстана, а также по одному батальону от Армении, Киргизии и Таджикистана. Однако именно эти части могут стать создания в странах-союзницах армий нового типа — Россия хочет обеспечить технологическое лидерство ОДКБ в военной сфере.

«Споров не возникло. Все отдают себе отчет в том, что в современных условиях надо плотнее работать друг с другом», — прокомментировал Путин реакцию союзников на необходимость переформатирования отношений.

Евразийская безопасность

Президент России заявил о необходимости сформировать в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности. Ей будет посвящен крупный международный форум с участием экспертов из дружественных стран, который пройдёт в 2026 году.

Сам принцип равной и неделимой коллективной безопасности содержит два основных положения. Первое — безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет безопасности другого. Второе — агрессия против одного государства-участника рассматривается как агрессия против всех государств-участников. Такое уже есть в уставе НАТО.

Таким образом, Путин заявляет амбициозную цель более тесного оборонительного союза с дружественными нам странами глобального Юга по типу ОДКБ.

КНДР как пример

Глава государства озвучил девиз следующего года существования военного союза, во время которого Россия будет председательствовать в ОДКБ.

«Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность», — сказал президент.

Напомним, что в январе 2022 года страны ОДКБ откликнулись на просьбу президента страны Касым-Жомарта Токаева ликвидировать угрозу террористических действий, направляемых из-за рубежа. Миротворцы оперативно прибыли в республику, взяли под охрану критически важные объекты. Мятеж подавили за три дня.

Через месяц после тех событий началась спецоперация. Автор статьи отмечает, что среди стран-союзниц не было такого же равнодушия, как в случае с попыткой переворота в Казахстане.

«На помощь в трудную минуту пришел Ким Чен Ын. Многих в России удивляла эта двусмысленная ситуация. Вряд ли она обсуждалась на саммите в Бишкеке. Но, скорее всего, имелась в виду», — отмечается в статье.

Само словосочетание «общая ответственность» в новом девизе ОДКБ, слова Путина о необходимости более плотного взаимодействия, анонсированная антитеррористическая стратегия ОДКБ свидетельствуют о наметившихся переменах. Россия не будет ждать милостей от США и не собирается молча наблюдать за действиями своих геополитических врагов.