Согласно свежему анализу Французского института международных отношений (IFRI), континентальная Европа сегодня выглядит уязвимой на фоне растущей мощи российских сухопутных войск. Эксперты пришли к однозначному выводу: по ключевым параметрам военной силы Россия обладает значительным превосходством над совокупными армиями европейских членов НАТО. Об этом сообщает Le Figaro.

Исследование выделяет несколько критических слабостей европейских армий. Главная проблема — это недостаточная оснащенность современными видами вооружений.

«Европейские войска недостаточно оснащены военной техникой - артиллерийскими орудиями и снарядами, ударными беспилотниками и зенитными ракетами», — говорится в публикации.

Помимо этого, у Европы есть проблемы с переброской войск по континенту из-за инфраструктурных ограничений и сложных бюрократических процедур.

Эти операционные недостатки усугубляются структурными проблемами. Эксперты IFRI подчеркивают, что европейские силы страдают от низкого уровня боевой готовности и политической раздробленности, когда каждая страна действует в рамках своих национальных интересов.

Численное превосходство российских сухопутных войск также не вызывает сомнений. Согласно отчету, под ружьем в России находится около 950 тысяч военнослужащих против 750 тысяч в европейских странах НАТО. Этот количественный разрыв усиливается за счет более высокой боевой готовности и централизованного командования.