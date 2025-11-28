Случаи суицида наблюдаются среди военнослужащих ВСУ в Сумской области, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Солдаты вооруженных сил Украины чаще прибегают к суициду в Сумской области из-за падения боевого духа и мотивации, поделились подробностями российские силовики.

По их информации, за сутки на Сумском направлении украинские войска провалили две попытки контратаки у Варачина и на правом фланге наступления группировки Вооруженных сил РФ «Север».

Ранее пленный ВСУ Игорь Войтко рассказал о суициде сослуживца из-за страха перед наступлением российской армии. Украинский пленный сообщил о том, что все это происходило у него на глазах.