Уничтожен один из самых немногочисленных танков ВСУ - словенский M-55S

Дроноводы 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" сожгли танк M-55S, поставленный Словенией. Как сообщает Telegram-канал "Воин DV", вражескую боевую машину пытались спрятать среди зданий в городе Гуляйполе (Запорожская область), но это не повысило ее шансы уцелеть.

В размещенном ролике показан "пятьдесят пятый", когда к нему подлетает очередной российский беспилотник-камикадзе. Видно, что он уже горит - из одного из люков поднимается дым. Чтобы этот образец техники не имел шансов на восстановление, по нему делают контрольный "удар" - БПЛА с боевой частью влетает внутрь.

Эти танки являются модернизированными с помощью Израиля советскими Т-55. На них установили 105-мм нарезные орудия L7A1, современную систему управления огнем с тепловизионным каналом, современные средства связи, динамическую защиту и более мощный двигатель.

28 штук были получены ВСУ осенью 2022 года. Они очень мало использовались в боях, тем не менее несколько штук было потеряно.