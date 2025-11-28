Запад в панике: Россия нацелилась на победу без войны

Россия имеет все возможности обеспечить как свою безопасность, так и безопасность участников ОДКБ, и не дать Европе реализовать планы по новому «походу на Восток». Как намерена действовать Москва, разбиралась обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Никифорова напомнила, что с 1 января 2026 года председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) переходит к России и президент Владимир Путин уже наметил стратегию развития альянса.

«Силы ОДКБ предложено оснастить новейшим российским вооружением — оно великолепно зарекомендовало себя на СВО. Россия поможет обеспечить охрану границ — это особенно актуально для Белоруссии, и борьбу с терроризмом — это важно для наших друзей из Средней Азии», — отмечается в статье.

При этом особое внимание будет уделено развитию военной авиации и систем противовоздушной обороны (ПВО) в странах-участницах, а также планируется восстановить и модернизировать производственные цепочки ВПК по всему пространству ОДКБ.

Участники объединения уже подчеркнули, что продвижение военной инфраструктуры других союзов к их границам недопустимо. А президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ призвал реагировать на растущие угрозы со стороны Европы. По его словам, Белоруссия сегодня живет в режиме «осажденной крепости».

На этом фоне генсек НАТО Марк Рютте отметил, что «за три месяца Россия производит в три раза больше снарядов, чем альянс делает за год». Также Россия превосходит западные страны в производстве систем ПРО, ПВО и беспилотников. И у НАТО «нет ничего даже близко сравнимого с российскими системами РЭБ».

«Москва занимает не реактивную, а скорее проактивную позицию. Остановить европейцев от военной агрессии сможет исключительно оборонная мощь России. Над ней и ведется работа — огромная и неостановимая (…) В общем, живем по заветам Сунь-цзы: лучшая победа та, что достигнута без сражения», — констатировала Виктория Никифорова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Германия тайно работает над планом переброски до 800 тысяч военных НАТО на восток в случае конфликта с Россией. А генсек НАТО Марк Рютте высказал мнение, что мирное урегулирование украинского кризиса не меняет восприятие России «как долгосрочной угрозы для Европы».