Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА над 11 регионами России

В ночь на субботу, 29 ноября, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 103 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Больше всего — 26 дронов — были перехвачены над территорией Белгородской области, 20 — над Ростовской областью, 19 — над территорией Республики Крым. По 11 беспилотников уничтожены над Рязанской областью и Краснодарским краем. Кроме того, 5 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, 4 — над территорией Липецкой области, 3 — над территорией Курской области, и по одному — над Астраханской и Волгоградской областями, а также Республикой Калмыкия и акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае начался пожар из-за атаки беспилотников. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.