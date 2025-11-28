Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ, состоящая из украинцев и колумбийцев, пыталась атаковать территорию России. Как сообщает Telegram-канал Shot, противника ликвидировали на подступах к Белгородской области.

По информации канала, ДРГ состояла из десяти человек. Она базировалась примерно в 10 км от границы с РФ, в районе села Хатнее Харьковской области.

Противника заблаговременно выявили и уничтожили бойцы отряда «Шторм» 7-й ОМСБр. При себе у диверсантов было оружие стран НАТО, специальное оборудование для проведения разведки с воздуха, гладкоствольное полуавтоматическое ружье Safari HG-105, а также иностранная символика.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев заявлял, что Харьков стал местом сбора и подготовки колумбийских наемников. По его словам, сейчас там находятся 1,4 тысячи боевиков, которые обучаются управлению дронами.