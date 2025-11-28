Украино-колумбийская ДРГ пыталась атаковать Россию

Украино-колумбийская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась атаковать Россию. Все диверсанты уничтожены на подступах к Белгородской области. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в Telegram-канале Shot.

© Вечерняя Москва

По информации канала, ДРГ из десяти человек, состоящая из украинцев и колумбийцев, готовила нападение на Белгородскую область. ДРГ располагалась примерно в 10 километрах от российской границы, в районе села Хатнее Харьковской области.

Бойцы отряда «Шторм» 7-й ОМСБр своевременно обнаружили врагов и ликвидировали их. У диверсантов было оружие НАТО, специальное оборудование для воздушной разведки, иностранная символика, а также полуавтоматическое гладкоствольное ружье Safari HG-105, передает Shot.

В октябре текущего года губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе задержали диверсантов, которых подозревают в подрыве моста, рухнувшего на пассажирский поезд в июне. Он уточнил, что операция проходила совместно силами Росгвардии и управления ФСБ по Брянской области. В результате спецоперации двоих участников удалось взять в плен, а остальных — нейтрализовать.