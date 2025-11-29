Армия РФ нанесла ночью массированный удар по предприятиям ВПК Украины
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что удар был нанесен в ночь на субботу. Он стал ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России.
Российские военные применили высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты. Целью стали предприятия ВПК Украины и объекты энергетики, которые обеспечивали их работу.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заявили в МО РФ.