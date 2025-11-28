Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) иронично допустил, что Лондон может обвинить Москву в проблемах с новой британской бронетехникой Ajax.

Остатки того, что когда-то было британской армией, теперь уничтожают себя сами, поделился своей точкой зрения автор публикации.

«Жду не дождусь, когда объявят, что "во всем виновата Россия"», — написал Боуз.

Как писали ранее британские средства массовой информации, внутреннее расследование, которое было обнародовано в 2021 году, показало, что старшие солдаты и чиновники министерства обороны знали в течение двух лет о том, что прежние неисправности Ajax подвергали военнослужащих риску, но ничего не предприняли. Кроме того, отчет выявил, что такие проблемы, как потенциальное повреждение слуха, впервые были подняты в декабре 2018 года, но испытания не прекращались до ноября 2020 года.

Правительство Великобритании ранее сообщало, что Ajax стала результатом совместных разработок вооруженных сил Соединенного Королевства, британской оборонной компании DE&S и американской General Dynamics, а в ее производстве задействовано более 230 компаний.