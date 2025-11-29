Силы ПВО уничтожили 21 украинский дрон над Россией
Средства ПВО за пять часов уничтожили 21 украинский беспилотник над тремя российскими регионами и Чёрным морем.
Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, с 18:00 до 23:00 мск восемь дронов сбили над Белгородской областью, а также по одному — над Орловской и Ростовской.
Кроме того, 11 БПЛА уничтожены над Чёрным морем.
Ранее в Тульской области объявляли ракетную опасность.
Кроме того, вводились ограничения на работу аэропорта Калуги.