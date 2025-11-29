Силы ПВО уничтожили 21 украинский дрон над Россией

Средства ПВО за пять часов уничтожили 21 украинский беспилотник над тремя российскими регионами и Чёрным морем.

Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, с 18:00 до 23:00 мск восемь дронов сбили над Белгородской областью, а также по одному — над Орловской и Ростовской.

Кроме того, 11 БПЛА уничтожены над Чёрным морем.

Ранее в Тульской области объявляли ракетную опасность.

Кроме того, вводились ограничения на работу аэропорта Калуги.