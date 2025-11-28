Бойцы ВС РФ активно продвигаются в Волчанске

Бойцы российской группировки «Север» продвинулись в Волчанске на 450 метров за сутки и закрепились на новых позициях. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

По данным канала, связанного с группировкой «Север», подразделения Вооруженных сил Украины вытесняются российскими военными из частного сектора в юго-восточной части города в рамках создания полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.

«Авиация, артиллерия и ТОСы работают в штатном режиме. На левобережье Волчанска наши штурмовики продвинулись на 450 м на четырех участках, закрепились», - говорится в сообщении.

При этом российские военные обнаружили в городе гражданское население, в том числе детей. Мирные жители, среди которых есть те, кто нуждается в медицинской помощи, эвакуируются в безопасное место, уточнил Telegram-канал.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Волчанск почти полностью находится под контролем ВС РФ. По информации военных экспертов, в городе идет зачистка.