Силы ПВО уничтожили БПЛА над селением в Северной Осетии

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над селением Алханчурт в Северной Осетии, жертв и разрушений нет, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Над селением Алханчурт силами ПВО уничтожен БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Меняйло напомнил, что в Северной Осетии действует запрет на публикацию информации, фото- и видеоматериалов, связанных с БПЛА.

Ранее в городе Шахты Ростовской области ввели локальный режим ЧС в районе повреждённых в результате атаки украинских БПЛА домов.

Системы ПВО отразили БПЛА-атаку в семи муниципалитетах Ростовской области.

Всего в ночь на 28 ноября силы ПВО России сбили 136 украинских беспилотников над девятью регионами страны, а также Чёрным и Азовским морями.