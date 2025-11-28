Украине не хватает военнослужащих, чтобы справиться с тяжелой для нее ситуацией на разных участках линии боевого соприкосновения, сообщает телеканал CNN.

© Московский Комсомолец

В ближайшем будущем для Украины нет хороших новостей, правительство бывшей советской республики столкнулось со множеством кризисов, поделились подробностями авторы публикации.

В частности, речь идет о коррупционном скандале, нехватке солдат, неясности в отношении финансировании Киева со стороны союзников в Европе в 2026 году. Кроме того, отмечается, что на трех направлениях на фронте у Украины разворачиваются три отдельных кризиса.

"Украина не может бороться с таким количеством проблем с таким малым числом солдат", - утверждается в материале.

Согласно прогнозам журналистов, Киев в ближайшее время не сможет добиться успехов на поле боя.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что сворачивание фронта для Украины неизбежно, если ситуация в Купянске в Харьковской области повторится на других участках.

Путин сообщил, что Красноармейск и Димитров полностью окружены. 70% территории Красноармейска контролируется ВС РФ. Глава российского государства отметил, что на юге Димитрова группировка ВСУ отсечена. Российский лидер подчеркнул, что "основные мероприятия проходят" на Красноармейском направлении и вокруг Димитрова.