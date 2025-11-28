Бункер с проверяющими из СБУ подставили под удар, чтобы скрыть потери

Подполье рассказало подробности ракетного удара по Константиновке 27 ноября.

© Российская Газета

Одиночный прилет пришелся на хорошо укрепленный командный пункт - практически бункер, в котором в тот момент находилось порядка десятка украинских офицеров. В их числе были трое сотрудников СБУ, прибывшие в часть для анализа морального состояния военнослужащих и сверки фактической численности личного состава.

"Причиной проверки стала информация о намерении части военнослужащих сдаться в плен", - рассказал координатор сопротивления Сергей Лебедев.

Есть и более жесткие версии - координаты командного пункта были переданы разведке ВС РФ из-за внутренних конфликтов в командовании части либо его желания скрыть реальные потери и обстановку на линии фронта.

Как бы то ни было, точечное подавление таких командных пунктов бьет по управлению, дисциплине и моральному духу ВСУ гораздо сильнее, чем фронтальные атаки, считают подпольщики.

Накануне появилось видео ракетного удара по Дарницкой ТЭЦ в Киеве. От прямого попадания на электростанции произошел мощный взрыв, она разлетелась на части.