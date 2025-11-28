«Дикобразы» и «царь-мангалы»: боец рассказал о модернизации танков Т-62М

Корреспондент RT Александр Яремчук ознакомился с модернизированными российскими танками Т-62М. На Константиновском направлении эти боевые машины в полевых условиях улучшают специалисты ремонтной роты 89-го танкового полка.

Как рассказали военнослужащие, танки оборудуют специальными конструкциями из стальных прутьев и металлических листов, которые бойцы называют «дикобразами» и «царь-мангалами». Дополнительно машины оснащают минными тралами.

Отмечается, что боевые машины модернизируются различными способами, в зависимости от того, какие цели они выполняют в зоне СВО.

«Противодроновые «панцири» изготавливают всего за пару дней», — сообщили военные корреспонденту RT Александру Яремчуку.

Такая модернизация значительно повышает живучесть бронетехники в условиях активного использования вражеских беспилотников. Все работы выполняются непосредственно в зоне боевых действий.

Ранее техник БПЛА спецназа «Ахмат» с позывным Фёдор показал военкору RT Владу Андрице новую технологию, которая позволяет уничтожать бойцов ВСУ, даже когда БПЛА упал.