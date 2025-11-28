MWM назвал главное преимущество Су-57 перед F-22 и F-35

У российского Су-57 есть важное преимущество перед американскими F-22 и F-35, сообщает Military Watch Magazine.

Издание отмечает, что российский истребитель пятого поколения продолжают совершенствовать на основе боевого опыта.

"Операции Су-57 против украинских целей включали подавление средств противовоздушной обороны, воздушные бои и операции в сильно защищенном воздушном пространстве противника, а также ряд миссий по нанесению точечных ударов. По сообщениям, российские военные пилоты выразили удовлетворение его характеристиками", - пишет MWM.

Хотя конкурирующие американские истребители пятого поколения F-22 и F-35 прошли тоже боевые испытания, их в основном применяли против слабо вооруженных противников, при этом, по данным Military Watch, ни один из этих самолетов не был оснащен ракетами класса "воздух-земля".

"Это остается уникальным преимуществом Су-57 среди самолетов пятого поколения. Ожидается, что F-35 начнет использовать такие ракеты только после модернизации начале 2030-х годов", - сказано в статье.

При этом Су-57 продолжает вызывать значительный интерес у потенциальных иностранных заказчиков, и сейчас вопрос о приобретении этих самолетов рассматривают в Индии, напоминает MWM.