Многовековая русофобия: страна ЕС утвердила новый курс конфронтации с Россией

Алиса Селезнёва

В Румынии утвердили новую национальную идею, основанную на многовековой русофобии. Как сообщает «Царьград», правительство страны представило Национальную стратегию обороны страны до 2030 года, где ключевой угрозой снова обозначена Россия.

Многовековая русофобия: страна ЕС утвердила новый курс конфронтации с Россией
© РИА Новости

Документ будет вынесен президентом Румынии Никушором Даном на одобрение парламента. Предложенная стратегия провозглашает курс на военную конфронтацию с Москвой.

Согласно ему, страна собирается стать «второй армией НАТО» после Польши на восточном фланге альянса. Также планируется значительно увеличить присутствие НАТО на своей территории, наращивать расходы на оборону и собственную оборонную промышленность, а также активно поддерживать Украины и Молдавию.

Особое внимание в стратегии уделяется «русской угрозе» в Черноморском регионе — там Румыния претендует на расширение своей зоны влияния. При этом Бухарест открыто вмешивается во внутренние дела соседних государств, провозглашая поддержку Киева и Кишинева вопросом «национальной безопасности Румынии».

Отметим, что министр обороны Йонуц Моштяну заявил о необходимости продолжать «инвестировать и развивать армию». Это фактически означает готовность к длительному противостоянию с РФ.

Обозреватель «Царьграда» Илья Головнев отмечает, что подобная политика ведет к дестабилизации всего региона. Для обеспечения принятия документа был организован конституционный кризис: с выборов дважды снимали кандидата Кэлина Джорджеску, который выступал против войны с Россией и финансирования Украины. Продвинутый Никушор Дан же известен своей жесткой антироссийской позицией.

промо изображение