В Румынии утвердили новую национальную идею, основанную на многовековой русофобии. Как сообщает «Царьград», правительство страны представило Национальную стратегию обороны страны до 2030 года, где ключевой угрозой снова обозначена Россия.

Документ будет вынесен президентом Румынии Никушором Даном на одобрение парламента. Предложенная стратегия провозглашает курс на военную конфронтацию с Москвой.

Согласно ему, страна собирается стать «второй армией НАТО» после Польши на восточном фланге альянса. Также планируется значительно увеличить присутствие НАТО на своей территории, наращивать расходы на оборону и собственную оборонную промышленность, а также активно поддерживать Украины и Молдавию.

Особое внимание в стратегии уделяется «русской угрозе» в Черноморском регионе — там Румыния претендует на расширение своей зоны влияния. При этом Бухарест открыто вмешивается во внутренние дела соседних государств, провозглашая поддержку Киева и Кишинева вопросом «национальной безопасности Румынии».

Отметим, что министр обороны Йонуц Моштяну заявил о необходимости продолжать «инвестировать и развивать армию». Это фактически означает готовность к длительному противостоянию с РФ.

Обозреватель «Царьграда» Илья Головнев отмечает, что подобная политика ведет к дестабилизации всего региона. Для обеспечения принятия документа был организован конституционный кризис: с выборов дважды снимали кандидата Кэлина Джорджеску, который выступал против войны с Россией и финансирования Украины. Продвинутый Никушор Дан же известен своей жесткой антироссийской позицией.