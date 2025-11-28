Российские военнослужащие блокировали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине города Родинское на Красноармейском направлении. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

«В Родинском ВС РФ, в том числе бывшего 9-го пока морской пехоты ДНР, блокировали ранее прорвавшиеся группы противника на западной окраине», - пояснил он.

При этом, по словам военкора, ведется ликвидация групп противника.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Красноармейск и Димитров полностью окружены, Волчанск полностью под контролем ВС РФ. Он добавил, что «дальше Комсомольск, а севернее Купянск, Славянск, Северск». По словам российского лидера, конфликт прекратится, когда войска Украины уйдут с занимаемых территорий, либо российская армия добьется этого.