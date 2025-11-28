Германия потратит миллиарды евро на беспилотники и ракеты

Бундестаг собирается одобрить расходы на 2,9 миллиарда евро, которые пойдут на военные закупки. Об этом сообщило Bloomberg.

В рамках 11 проектов будут приобретены беспилотники, винтовки и ракеты. Кроме того, министерство обороны просит парламент одобрить заказ четверти миллиона штурмовых винтовок G95 у Heckler & Koch на 765 миллионов евро. Среди компаний, которые могут получить заказы, Rheinmetall, Heckler & Koch, Daimler Benz, а также стартапы по производству беспилотников Quantum Systems и Helsing.

Как пишет агентство, Rheinmetall Soldier Electronics произведет до 250 тысяч модулей лазерного наведения для винтовок на 490 миллионов евро. Mercedes Benz может выиграть заказ на 379 миллионов евро на поставку 1744 военных внедорожников. Кроме того, оборонное ведомство ФРГ рассчитывает приобрести до 750 тактических разведывательных беспилотников у мюнхенского стартапа Quantum Systems за 85 миллионов евро.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Германия сыграет главную роль в милитаризации Европы, так как обладает крупнейшей экономикой в регионе.