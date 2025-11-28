В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил под Константиновкой, а также в Запорожской и Днепропетровской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 28 ноября.

Удар «Фагота»

Российский противотанковый ракетный комплекс «Фагот» ликвидировал живую силу ВСУ под Константиновкой, сообщили в Минобороны РФ. Украинский блиндаж был обнаружен в лесополосе. В сумерках, когда солдаты ВСУ покинули укрытие, ВС РФ нанесли удар из противотанкового комплекса и поразили цель.

Удар «Урагана»

Реактивная система залпового огня «Ураган» ликвидировала скопление живой силы ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Также были уничтожены пункты временной дислокации украинских солдат, прибывших для усиления позиций ВСУ на этом направлении.

Операция в Днепропетровской области

Ударные беспилотники ВС РФ уничтожили группу украинских гексакоптеров в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Несколько тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга» были уничтожены точными попаданиями в воздухе, также были поражены антенны управления.

Удар Т-80

Танкисты ВС РФ уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Российская воздушная разведка выявила цели, замаскированные в лесополосах в районе города Гуляйполе.

Получив координаты, экипаж танка Т-80 отправился на позицию и нанес серию ударов фугасными 125-миллиметровыми снарядами. Все цели были поражены.

Неудачные контратаки ВСУ

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что ВСУ провалили две контратаки в Сумской и Харьковской областях. По данным собеседника агентства, неудачными оказались украинские контратаки в районе сумского поселка Варачино и на участке Меловое-Хатнее в Харьковской области.

Обстановка у Красного Лимана

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские силы заняли три опорных пункта ВСУ юго-восточнее Красного Лимана. По его данным, ВС РФ также зачистили почти два гектара лесистой местности юго-западнее Торского.

ВС РФ в селе Диброва

Военкор Юрий Котенок заявил, что российские войска прорвались в село Диброва под Красным Лиманом. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам Котенка, в результате напряженных боев ВС РФ взяли второй опорный пункт за трассой южнее песчаного карьера и прорвались к окраинам Дибровы, а затем зашли в само село. Также российские силы вышли к опорным пунктам ВСУ, прикрывающим дорогу между Дибровой и селом Озерное.

Военкор заявил, что продвижение от Дибровы к Старому Каравану позволит ВС РФ перерезать прямую дорогу, соединяющую Красный Лиман и Славянск.