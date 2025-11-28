ВС РФ прорвали оборону ВСУ на харьковском направлении и вошли в Лиман и Вильчу

Российские войска добились существенного продвижения на харьковском направлении, прорвав одну из глубинных линий украинской обороны. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, после взятия населенного пункта Синельниково российские подразделения развили наступление на юг и "с ходу" вошли в Лиман и Вильчу.

Марочко отметил, что столь быстрый темп наступления стал неожиданностью для украинского командования, которое сейчас в экстренном порядке пытается укрепить проломы в обороне. По его словам, ситуацию для Киева осложняют усиливающиеся панические настроения среди личного состава, учащающиеся случаи дезертирства и намеренных актов саботажа. Военная прокуратура Украины уже открыла ряд уголовных дел, однако заметного влияния на дисциплинарную обстановку это не оказало.

Прорыв российской армии к Лиману и Вильче указывает на то, что оборона ВСУ на данном участке не выдерживает давления и оказывается уязвимой при маневренном наступлении. Если темп продвижения ВС РФ сохранится, под угрозой может оказаться сразу несколько узлов обороны ВСУ к югу от Синельниково, что приведет к необходимости переброски дополнительных украинских резервов, ослабляя соседние направления.