Российская армия с ходу зашла в Лиман

ВС РФ с ходу зашли в населенные пункты Лиман и Вильча в Харьковской области после установления контроля над Синельниково, заявил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его информации, после занятия населенного пункта Синельниково Харьковской области российские войска начали развивать успех в южном направлении.

Прорвав очередную оборонительную линию вооруженных сил Украины, ВС РФ с ходу зашли в населенные пункты Лиман и Вильча, поделился подробностями собеседник агентства.

Марочко отметил, что для командования ВСУ было неожиданным столь стремительное продвижение армии России. По его словам, в руководстве вооруженных сил Украины в настоящее время преобладают панические настроения.