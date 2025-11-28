«Опять по трубе пролезли»: на Украине бьют тревогу из-за действий ВС РФ

Украинские Telegram-каналы бьют тревогу, заявляя о проходе российских войск от села Ольшана до города Купянск в Харьковской области. Как сообщает aif.ru, информация вызвала ироничную реакцию у российских экспертов.

Канал «Оперативный информ» утверждает, что ВС РФ преодолели 21 км по подземной трубе. Весь маршрут, по их данным, занял около 10 часов.

Военный блогер Борис Рожин сопроводил жалобы противника лишь улыбающимся смайликом. Telegram-канал «Военное дело» перепечатал сообщение «Оперативного информа», сопроводив его комментарием.

«Русские опять по трубе пролезли, оказывается, украинские каналы негодуют», — пишут авторы.

Военный эксперт полковник Геннадий Алехин заявил, что описанные украинскими пабликами события не новы — это случилось еще раньше, когда ВС РФ доставляли средства для укрепления после выхода на правобережный плацдарм реки Оскол. Тогда российские подразделения, в том числе добровольцы, использовали подобные пути.

«А то, что сейчас они говорят, да, они сейчас все что угодно говорят, поэтому я даже не комментирую эти вещи», — заключил полковник.

Отмечается, что еще в сентябре российские военкоры публиковали кадры, на которых бойцы ВС РФ заходят по газовой трубе на окраины еще не освобожденного Купянска. Тогда военные преодолели путь от Лимана Первого, расположенного рядом с Ольшаной, до Радьковки, которая находится севернее Купянска. После этого информации о новых подземных операциях не поступало.

Алехин также рассказал о текущей ситуации в районе Волчанска. В городе идет тщательная зачистка, а ВС РФ контролируют его большую часть. При этом ночью ВСУ устроили массированную атаку на Белгород с применением РСЗО и беспилотников. По его информации, уничтожили более 50 дронов.

«Я насчитал около 12 взрывов, это сработали наши ПВО. Могу предположить, что выпустили два пакета из РСЗО HIMARS», — добавил Алехин.

Он также отметил высокую активность авиации России. Она наносит удары в глубину Харьковской области.