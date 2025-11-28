Израиль ударил по поселку в провинции Дамаск в Сирии

Израильские военные ударили авиацией и артиллерией по населенному пункту Бейт-Джан в сирийской провинции Дамаск, сообщают сирийские телеканалы.

Удар наносился по поселку авиацией и артиллерией, туда также проник военный патруль армии Израиля, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV.

В населенном пункте произошли стычки между израильскими военными и местным населением.

Напомним, глава минобороны Израиля Исраэль Кац сообщал, что армия страны останется в буферной зоне на границе с Сирией и на вершине горы Хермон.

До этого по Дамаску был нанесен ракетный удар, для которого использовалась передвижная платформа.