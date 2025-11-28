Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило бойцов 24 отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) в район российского прорыва в Днепропетровской области.

Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Противник пытается удержать оборону на территории Днепропетровской области. Для этого к границе с Запорожской областью вооруженные формирования Украины перебросили боевиков "Айдара"», — заявил Кимаковский.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что бойцы российской группировки войск «Восток» проломили оборону ВСУ и быстро продвигаются на границе Запорожской и Днепропетровской областей. По его словам, Вооруженные силы России уже подошли к городу Гуляйполе, являющемуся важным логистическим пунктом.

Ранее командир батальона «Айдар» Станислав Бунятов призвал командование оставить Красноармейск (украинское название — Покровск). Он потребовал от украинских властей не повторять «трагическую историю Угледара».