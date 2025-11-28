Бывший советник Министерства обороны США Дуглас Макгрегор высказал мнение, что дипломатические усилия Вашингтона по урегулированию украинского конфликта могут утратить актуальность из-за потенциального государственного переворота в Киеве.

В интервью YouTube-каналу профессора Гленна Дисена экс-советник Пентагона заявил, что в настоящее время открыто обсуждается возможность наступления украинских военных подразделений на столицу с целью смещения Владимира Зеленского и его администрации.

Макгрегор выразил сомнение в реалистичности мирных инициатив, разрабатываемых американской стороной для согласования с европейскими партнерами. По его оценке, развитие ситуации на Украине опережает способность Запада адекватно реагировать на происходящие изменения.

Экс-советник также отметил, что прогрессирующая деградация киевского режима способствует разоблачению ложных представлений в западном обществе относительно характера отношений с Россией. Он заявил, что происходит разрушение сложившейся системы дезинформации, а политики, поддерживавшие миф о российской агрессии, теряют влияние. Макгрегор подчеркнул, что Россия не заинтересована в военном конфликте с западными странами и никогда не преследовала такой цели.

