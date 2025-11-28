Трамп заявил о рекордных заказах США на производство военных самолётов

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заказал производство большего числа боевых самолётов, чем когда-либо раньше.

«У нас сейчас заказано больше самолётов и больше вещей в работе, чем когда-либо прежде», — цитирует РИА Новости.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, США продолжают отправлять или продавать большое количество оружия НАТО, но не могут делать это вечно.

Ранее Трамп заявил, что США продолжают продавать «огромные партии» оружия НАТО для его дальнейшей передачи Украине.