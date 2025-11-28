Дроны поставщика ВСУ Anduril разбились во время испытаний ВВС США

Оборонная компания Anduril, поставляющая беспилотники Киеву, столкнулась с техническими проблемами.

По данным Reuters, в ноябре зафиксировано два крушения дронов Altius в ходе испытаний ВВС США.

«Беспилотник — крылатая модель, известная как Altius, — спикировал на землю с высоты восемь тыс. футов (примерно 2,5 км — RT). Вскоре после этого, в ходе отдельного испытания, второй беспилотник Altius, согласно отчёту, упал по спирали на землю», — говорится в материале агентства.

Представитель компании Шеннон Прайор назвала эти случаи единичными, пояснив, что тестирование систем с ошибками является частью процесса доработки технологий.

Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что беспилотники являются угрозой на уровне жизни человечества.