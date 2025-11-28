Солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Артём Садовей, сдавшийся в плен российским военным, признался, что не намерен оставаться на Украине в случае обмена, а планирует покинуть страну.

«Как только появилась бы возможность, уехал бы оттуда (с Украина — RT.)... Буду уезжать оттуда, и побыстрее», — сказал он ТАСС.

По словам пленного, после возвращения солдатам дают отпуск на три месяца.

«За эти три месяца я мог бы сделать документы и уехать за границу», — пояснил Садовей.

Ранее взятый в плен украинский солдат Александр Самодай рассказал, что ситуация в Красноармейске (Покровске) для ВСУ катастрофическая: снабжения нет, а мотивация у украинских военных на нуле.