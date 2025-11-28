Стало известно о новой попытке комбинированного удара ВСУ
Над территорией Херсонской области были зафиксированы попытки комбинированного удара со стороны Вооруженных сил Украины.
О текущей ситуации сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, для отражения атаки были задействованы силы противовоздушной обороны.
