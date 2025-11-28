Над территорией Херсонской области были зафиксированы попытки комбинированного удара со стороны Вооруженных сил Украины.

© Московский Комсомолец

О текущей ситуации сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, для отражения атаки были задействованы силы противовоздушной обороны.

Напомним, что Турция рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на территорию Украины в составе миротворческой миссии. По информации TRT World, Министерство обороны Турции выразило готовность предоставить своих военных для участия в международных силах по поддержанию мира на Украине, при условии обеспечения гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что Зеленский примет участие в переговорах Украины и США.