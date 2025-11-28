Бывший командир бригады «Азов»* Максим Жорин предупредил о критической ситуации на передовой. По его словам, ВСУ теряют не просто населённые пункты, а целые сектора из-за быстрого продвижения российских войск.

«В некоторых районах в отсутствие срочных решений ситуация становится критической. На самом деле я давно не припомню такого быстрого продвижения противника», — приводит Military Watch Magazine слова Жорина.

Военный добавил, что проблема ВСУ сейчас заключается не в потере отдельных сёл, а в значительном улучшении оперативных позиций ВС России на целых участках фронта.

Издание отмечает, что линия фронта приближается к критической точке во многом из-за острой нехватки личного состава. MWM указывает, что потери в отдельных украинских подразделениях порой достигают 80—90%.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что российские войска полностью окружили Красноармейск и Димитров. Также глава государства заявил, что некоторые украинские военнослужащие, заблокированные на левом берегу реки Оскол, из-за длительной нехватки питания, обмундирования и боеприпасов уже «выглядят как бомжи».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.