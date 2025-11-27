Порядка 250 украинских гексакоптеров «Баба-Яга» ежемесячно сбивают операторы БПЛА в Харьковской области. Об этом сообщил командир роты батальона БпС группировки войск «Север» с позывным «Грон», передает РИА Новости.

«Могу сказать, в среднем в полосе сбивали... 250-260 гексакоптеров типа «Баба-Яга», он же R-18, 250-260 штук. Условно, если на наши деньги перевести, это миллион — одна штучка. И причем это не просто голословно, мы всегда требовали видеоподтверждение», — уточнил он.

По словам военного, видеоподтверждение требуется на уничтожение любого объекта — антенны, машины, бронетехники.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ почти потеряли Волчанск Харьковской области, под контроль российских войск перешло 90% территорий, оставшиеся 10% города остаются серой зоной. Марочко отметил, что в настоящий момент военнослужащие ВС России зачищают город, уничтожая украинские войска в его окрестностях.

Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ у Северска.