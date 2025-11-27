В ВСУ подтвердили информацию о продвижении ВС РФ вплотную к Гуляйполю

Российские войска продвинулись вплотную к Гуляйполю в Запорожской области. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» представитель командования украинских сил обороны «Юг» Владислав Волошин.

© Газета.Ru

«Одно из подразделений несогласованно отошло с занимаемых позиций. Тем самым оно оголило один из флангов нашего оперативного построения в этом районе», — заявил военный.

По его словам, ВС России воспользовались ситуацией, а также сложными погодными условиями и зашли во фланг ВСУ.

Волошин уточнил, что все обстоятельства произошедшего в настоящий момент уточняются.

Накануне в российских силовых структурах заявили о переброске к Гуляйполю специальных подразделений, укомплектованных заключенными, выполняющих роль заградотрядов.

25 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские войска начали штурмовые действия у окраин населенного пункта. По его словам, чтобы не дать ВС РФ продвинуться, противник подготовил оборонительные сооружения, но это не дало успеха ВСУ. Поэтому они несут существенные потери и пытаются бежать.