«Радиостанция Судного дня» передала четвертое послание за день

В эфире УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня», вечером в четверг прозвучало слово «критолоск». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за эфиром радиостанции.

«НЖТИ 58718 КРИТОЛОСК 6819 8855», — приводит канал сообщение станции от 20:01 мск.

До этого «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир и передала слово «математичка». В предыдущих двух сообщениях за 27 ноября «Жужжалка» передала слова «разгонистый» и «лордочар».

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.