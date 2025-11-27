Эстония согласилась отправить свои войска на Украину с одним условием

Эстония готова направить своих военнослужащих на Украину, но только после заключения мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине, пишет ТАСС.

© Global look

«Я подчеркиваю еще раз: для того, чтобы наши солдаты в этом участвовали, необходимо конкретное соглашение о мире», — сказал Михал.

Премьер уточнил, что Эстония готова направить на Украину роту военных.

Мерц прокомментировал возможность отправки войск на Украину

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что так называемая «коалиция желающих» хочет после завершения конфликта разместить свой военный контингент на Украине «на второй линии, вдали от фронта». По словам французского лидера, одним из вариантов может стать размещение военных «на запасных площадках в Киеве и Одессе». Он добавил, что в этом вопросе есть момент конфиденциальности, поскольку все устроено более сложно. Макрон отметил, что военный контингент со стороны объединения находится на этапе формирования.