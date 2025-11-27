Мерц прокомментировал возможность отправки войск на Украину

В настоящее время не следует говорить о возможной отправке европейских войск на Украину, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом пишет Reuters.

Накануне газета Politico рассказала, что Великобритания «очень хорошо подготовилась» к возможной отправке войск так называемой европейской «коалиции желающих» на Украину.

Мерц подчеркнул, что необходимо сохранить сильную украинскую армию после подписания потенциального мирного соглашения.

«Именно поэтому мы также обсуждаем будущую целевую численность украинской армии», — отметил глава правительства.

Канцлер пояснил, что «пока слишком рано обсуждать какое-либо развертывание международных войск» на Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции RTL сообщил, что «коалиция желающих» хочет после завершения конфликта разместить свой военный контингент на Украине «на второй линии, вдали от фронта».