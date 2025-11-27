В Польше расширят контингент армии США

Министр обороны Польши, Владислав Косиняк-Камыш, сообщил прессе о подготовке польских военных объектов к возможному расширению контингента армии США.

На текущий момент, на территории Польши дислоцируются около десяти тысяч солдат Соединенных Штатов.

"Мы адаптируем польские объекты для размещения большего числа американских военнослужащих. Соответствующее поручение дано инспекторату поддержки Министерства обороны, задача которого – обеспечить готовность к наращиванию присутствия американских сил", – отметил Косиняк-Камыш.

Он также подчеркнул наличие в Польше, в Редзиково (Поморское воеводство), постоянно действующей американской базы, оснащенной системой противоракетной обороны.

"Присутствие американских войск в Польше составляет примерно 10 тысяч человек. Кроме того, функционирует постоянная американская база с системой ПРО в Редзиково, что является олицетворением долговременного американского присутствия в нашей стране", – заявил министр.

Косиняк-Камыш также упомянул, что содержание одного американского военнослужащего обходится польскому бюджету в 15 тысяч долларов ежегодно.