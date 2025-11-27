Российские бомбардировщики выполнили плановый полет над Балтийским морем

Бомбардировщики Ту-22м3 Воздушно-космических сил (ВСУ) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве отметили, что бомбардировщики сопровождали экипажи самолетов Су-35с и Су-27 ВКС РФ. При этом на отдельных этапах маршрута сопровождение российских воздушны суден осуществляли истребители иностранных государств. Продолжительность полета составила более 5 часов.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.

25 ноября российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. В оборонном ведомстве уточнили, что продолжительность полета составила более 11 часов.