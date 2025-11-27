Президент России Владимир Путин высказался о темпах наступления Российской армии в зоне СВО. Трансляцию его выступления ведет Telegram-канал Кремля..

Армия России увеличивает темп наступательных действий и сохраняет позитивную динамику, отметил президент на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Вместе с тем Москва готова прекратить боевые действия, если украинские войска уйдут с занимаемых позиций, подчеркнул Путин.

Также глава государства раскрыл потери Вооруженных сил Украины за октябрь. По его данным, они составили 47 тысяч человек.