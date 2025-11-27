Медведев назвал героями участников СВО

Большинство ребят, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, являются героями. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Политик назвал важнейшей задачей партии поддержку участников СВО и их семей, а также отправку гуманитарной помощи на фронт.

До этого Медведев отмечал, что одной из важнейших задач государства является поддержка участников спецоперации на Украине и их семей. По его словам, Россия делает все, чтобы защитники Отечествеа ощущали поддержку и искреннюю благодарность общества в виде прямых реальных дел.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что участники СВО на Украине так же, как и их предшественники, сражающиеся за Сталинград в годы Второй мировой войны, всегда помнят, что за ними Россия.

В апреле Путин назвал ветеранов СВО элитой России, которой «не страшно передать в руки» страну. Он подчеркнул, что за этими людьми будущее России.

Ранее Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пока сохраняет шансы «подергаться на западной ниточке», но образовавшийся в Европе «гнойник» в любом случае будет вскрыт, похоже, «абсцесс протекает быстрее, чем казалось».